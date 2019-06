Po zabójstwie Kristiny z Mrowin rzucił koktajlem Mołotowa w dom. Mężczyzna zatrzymany

49-latek, który po śmierci Kristiny rzucił koktajl Mołotowa na teren posesji w Mrowinach, został zatrzymany. Prokurator postawił zarzuty mężczyźnie. Oskarżony tłumaczył, że dał się ponieść emocjom.

Mężczyzna ma zakaz zbliżania się do osób mieszkających na posesji. Koktajl Mołotowa nie doleciał do budynku. Podpalone zostały jedynie krzewy, ale nie doszło do rozproszenia ognia, bo na miejscu szybko pojawiła się straż pożarna. Policja dementowała wówczas, że doszło do samosądu. - Jeśli kogoś zatrzymujemy nie znaczy, że jest podejrzanym. Proszę pozwolić nam wyjaśnić sprawę - mówili wtedy funkcjonariusze.