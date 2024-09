Po zabiciu 19-latki wrze we Francji. Bulwersujące fakty o podejrzanym

Francja wydaje najwięcej nakazów deportacji spośród wszystkich krajów unijnych, ale są one słabo egzekwowane, z powodu przeszkód biurokratycznych i niechęci państw, do których są deportowani, do ich przyjęcia. W pierwszym kwartale 2024 r. nakazano wyjazd ponad 34 tysiącom obywateli państw nienależących do Unii Europejskiej. W praktyce wydalonych zostało około 4 tysięcy.