Po wypowiedziach Iwony Hartwich, PFRON skontroluje fundację, w której pracuje jej syn

Po kontrowersyjnych słowach Iwony Hartwich o "uspołecznianiu" jej syna, pojawiły się spekulacje dotyczących działalności "Fundacji z Widokiem", w której pracuje Kuba. Jak się dowiedziała Wirtualna Polska, PFRON planuje tam kontrolę.

Protestująca w Sejmie mama Kuby przekonywała, że jej syn nie może znaleźć pracy, a do fundacji przychodzi się jedynie uspołeczniać . - Ja bym bardzo chciała, żeby Kuba pracował - mówiła. Twierdziła ponadto, że jej syn "za każdym razem słyszał, że nie ma dla niego pracy i w najbliższym czasie nie będzie".

Oświadczenie PFRON-u

"W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami w zakresie funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kontekście protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie RP, oświadczamy że środki finansowe będące w dyspozycji Funduszu, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz.511 ze zm.) są wypłacane m.in. pracodawcom (w formie dofinansowania do wynagrodzeń) zatrudniającym osoby niepełnosprawne" - brzmi oświadczenie PFRON-u.

Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono: chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

W chwili obecnej z wnioskami o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych do PFRON występuje miesięcznie ok 30 000 pracodawców, którzy zgłaszają średnio 262 000 pracowników niepełnosprawnych.