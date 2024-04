Po śmierci Polaka w Szwecji. Społeczność Skärholmen wstrząśnięta

Po śmierci Polaka społeczność sztokholmskiego Skärholmen poruszona

Polka w rozmowie z "Faktem" podkreśla, że 39-latek swoją postawą chciał dać przykład synowi. Zapłacił za to najwyższą cenę. Jednak kobieta uważa, że nie wolno dać się zastraszyć. - My też powinniśmy reagować. Jeżeli będzie nas więcej, to policja może będzie bardziej aktywna. Nie czujemy się tu bezpiecznie. Policja jest wtedy, gdy ktoś ukradnie batonik. Jeżdżę tutaj rowerem codziennie do pracy i nie wiem, czy o tej godzinie to ja bym przypadkiem tej kulki nie dostała - mówi kobieta.