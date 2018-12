PO składa zawiadomienie ws. Wojciecha Kałuży. "Powinno dojść do szczegółowych wyjaśnień"

- Radny Wojciech Kałuża za określone zachowanie, czyli za przejście do innego obozu politycznego, otrzymał korzyść majątkową w postaci wynagrodzenia wicemarszałka - powiedział Borys Budka. PO poinformowało, że złoży do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie.

Posłowie Platformy Obywatelskiej uważają, że w sprawie Wojciecha Kałuży doszło do naruszenia trzech przepisów Kodeksu karnego. - Coś, co jest naszym zdaniem oczywiste, radny Wojciech Kałuża za określone zachowanie, czyli za przejście do innego obozu politycznego, otrzymał korzyść majątkową w postaci wynagrodzenia wicemarszałka i korzyść osobistą w postaci funkcji, którą obecnie sprawuje - powiedział na konferencji Borys Budka .

Polityk zaznaczył też, że "to minister Dworczyk negocjował z radnym Kałużą opuszczenie Koalicji Obywatelskiej i zostanie wicemarszałkiem województwa". Zdaniem PO należy więc sprawdzić, czy nie doszło między nimi do sytuacji korupcyjnej. - Dodatkowo żądamy od prokuratury, aby sprawdziła, którzy funkcjonariusze rządzącej partii oprócz Michała Dworczyka, sekretarza stanu w KPRM, byli zaangażowani w tę aferę Kałuży - zaznaczył Budka.

I dodał, że to Dworczyk został "oddelegowany przez kierownictwo swojej partii i premiera Morawieckiego do tego, by jeździł po Polsce, a czasami nawet latał samotnie samolotem rządowym i by negocjował warunki wejścia radnych, którzy nie byli radnymi PiS-u". - Te okoliczności powinny zostać zbadane. Powinno dojść do szczegółowych wyjaśnień - uznał Budka.