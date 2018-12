PO przypuści atak na PiS. Politycy są podzieleni ws. bonifikat, ale decyzja musiała być jedna

Platforma Obywatelska, która od kilku dni znajduje się w defensywie, chce przypuścić atak na rząd i pozbyć się gorącego kartofla w postaci sprawy bonifikat – wynika z naszych rozmów w partii. Winą za zamieszanie rządząca Warszawą PO zamierza obarczyć... PiS. Szykowany jest nowy projekt ustawy w tej sprawie.

Decyzję podjęto kilka dni temu

Obrona przez atak

Trzaskowski podkreśla teraz, że choć nadal uważa, że dwie różne wysokości bonifikat w zależności od tego, do kogo należy grunt, nie są sprawiedliwe, to wsłuchał się w tej sprawie w głos mieszkańców. – Bonifikaty nigdy nie były częścią programu KO. To był wniosek radnych PIS. No, to panowie, do boju - przekonujcie kolegów do podwyższenia bonifikaty na gruntach skarbu państwa, inaczej to wy będziecie winni krańcowej niesprawiedliwości. Zaczęliście się już tłumaczyć warszawiakom? – napisał prezydent stolicy w środę rano na Twitterze.