Po pogrzebie doszło do awantury. Zatrzymany 83-latek

Do zdarzenia doszło we wtorek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wielkopolskim. Po tym, jak przed godz. 11 skończyła się msza pogrzebowa, policjanci zatrzymali do kontroli jedną z osób. Według portalu gorzowianin.com miał to być duchowny, który odprawiał mszę. Choć ksiądz był trzeźwy, chwilę potem okazało się, że nie posiada on w aucie gaśnicy, za co został ukarany mandatem w wysokości 200 zł.