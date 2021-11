PO nie jest za aborcją. Kidawa Błońska: "aby jej nie było, trzeba spełnić pewne warunki"

Zgodnie z tym dokumentem przysługiwać powinna bezpłatna antykoncepcja, również awaryjna, legalna aborcja do 12 tygodnia ciąży, po konsultacjach z lekarzem i psychologiem, a także dostęp do zabiegów in vitro i badań prenatalnych. W tym samym pakiecie wymienione też zostało prawo do wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.