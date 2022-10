PO nadrabia dystans. Zaskakuje liczba niezdecydowanych

Koalicja Obywatelska symbolicznie zmniejsza dystans

Swój wynik w badaniu, w porównaniu do września, poprawiła także Koalicja Obywatelska. W tym przypadku wzrost wyniósł 1,3 pkt procentowego, co przełożyło się na 27,4 proc. poparcia wśród pytanych. Oznacza to, że symbolicznie zmalała różnica między dwiema partiami z najwyższym poparciem w całym zestawieniu.