PO i Nowoczesna chcą zmian w mediach publicznych. Szczegóły 12-13 lipca

Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) zapowiedziała, że Platforma Obywatelska i Nowoczesna chcą m.in. likwidacji abonamentu oraz utworzenia holdingu radiowo-telewizyjnego zamiast obecnych spółek TVP. Szczegóły mają przedstawić już za 2 tygodnie.

- Media powinny być naprawdę publiczne, żeby realizowały to, co tak naprawdę powinny robić - misję, która jest tak pięknie zapisana w ustawie - zaznaczyła. - Trzeba pracować nad tym, bo tak jak działają dziś media, to nie działają dobrze - dodała Kidawa-Błońska.