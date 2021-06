Po gigantycznym pożarze teraz wielka akcja pomocy. Także dla mniejszości słowackiej

Praktycznie nie ma tu osoby, która w rodzinie nie miałaby Słowaka. - Tysiące osób w tym regionie należą do mniejszości. Można powiedzieć, że co drugi mieszkaniec, co drugi dom na pewno ma kogoś pochodzenia słowackiego - mówi Tomáš Kašaj, konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie.