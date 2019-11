Po debacie w Sejmie. Premier Mateusz Morawiecki znowu wszedł na mównicę

Wysłuchał opinii posłów o swoim expose. Premier Mateusz Morawiecki znowu zabrał głos, by odpowiedzieć na pytanie i zarzuty parlamentarzystów. Jego rząd otrzymał wotum zaufania.

Premier Mateusz Morawiecki po debacie o jego expose odpowiada na pytania posłów. Na samym początku odniósł się do zarzutów opozycji dotyczących CIT. - Podatek CIT w 2007 roku był wyższy niż teraz. To my zmniejszyliśmy obciążenia małych i średnich firm, a opodatkowujemy korporacje - podkreślił. Jak dodał, "jest się czym pochwalić".