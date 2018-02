Po 35 latach zwolnili niepełnosprawnego lekarza. Dwa lata przed emeryturą

63-letni internista i kardiolog ze Świdnika (woj. lubelskie) został niespodziewanie zwolniony z pracy. Pacjenci stoją za nim murem.

Doktor został zwolniony przez władze szpitala, z powodu orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, wystawionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydana przez lekarza ZUS opinia, nie jest jednak wiążąca. To tylko sugestia, a dr Gustaw Dmowski nadal może pracować - informuje polsatnews.pl.

Za doktorem murem stoją pacjenci. - To jest świetny diagnosta. Poświęca dużo czasu chorym - opowiadają. - Ta praca to było całe jego życie. A do emerytury brakowało mu tylko dwa lata - tłumaczy syn lekarza Marcin Dmowski.