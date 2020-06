Płytka recesja. Mateusz Morawiecki mówi, że inni nam zazdroszczą

Płytka recesja w Polsce

Płytka recesja. Morawiecki: "Spadek PKD w Polsce będzie najsłabszy w całej Unii Europejskiej"

Jak jednak przypomina portal Money.pl, r raporcie "OECD Economic Outlook" eksperci przeanalizowali wpływ epidemii na gospodarki poszczególnych krajów. Owszem, chwalą w nim nasz kraj za to, że szybko zareagował, ale na pewno nie jest on liderem. Reakcja polityczna była bardzo sprawna, jednak Polska pod względem gospodarczym nie jest na pewno w czołówce. Według ekspertów, znajduje się ona w okolicach średniej wszystkich krajów OECD. Według autorów raportu, jeśli dojdzie do drugiej fali epidemii koronawirusa, polskie PKB może się zmniejszyć nawet o 9,5 proc.