Płot na granicy z Białorusią. "Powstało już 6 km ogrodzenia"

- Będziemy zabezpieczać na samym początku ten odcinek, który jest najłatwiejszy do nielegalnego przejścia, a trudniejszy do nadzorowania, czyli odcinek lądowy. Z naszej liczącej 418 km granicy białoruskiej - to jest ok. 180-190 km. Od niego zaczynamy - mówił wcześniej premier Mateusz Morawiecki.