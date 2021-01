Plitidepsyna zwalczy koronawirusa? Ten lek pozyskuje się z żachw

Plitidepsyna zwalczy koronawirusa? Lek skuteczniejszy od remdesiwiru

Badanie, które przeprowadzono w połączonym zespole PharmaMar (producenta leku - red.) oraz naukowców Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, powtórzono w Stanach Zjednoczonych na brytyjskiej mutacji koronawirusa. Co ważne, użycie plitidepsyny w tym przypadku miało dać "porównywalne wyniki", do wykorzystania Alpidinu na zwykłym wariancie COVID-19.

Jak podkreśla autor badania Kris White, jeżeli leczenie plitidepysną dałyby podobne wyniki wśród ludzi, mogłoby to oznaczać, że znaleziono lek, który skutecznie działałby na wszystkie warianty koronawirusa.

Koronawirus. Plitidepysna zwalczy epidemię? Niesamowity lek z żachw

Plitidepysna to lek pozyskiwany z żachw - małych morskich stworzeń. Jego pierwotne przeznaczenie to zwalczanie szpiczaka mnogiego, nowotworu układu krwionośnego. Terapia Aplidinem obecnie dopuszczona jest tylko w Australii, gdzie plitidepysnę dopuszczono do obrotu.