Płatny zabójca od putinowskiego oligarchy opowiedział o swojej pracy. I nagle zniknął

Walerij Amelczenko przez lata pracował jako "człowiek od mokrej roboty" w służbie Jewgienija Prigożyna, potężnego oligarchy ze świty Putina. Po tym, jak opowiedział o swojej historii, zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach.

Historię mężczyzny opisała w poniedziałek rosyjska "Nowaja Gazieta" . Amelczenko opowiedział dziennikarzowi Denisowi Korotkinowi, że był częścią prywatnej służby specjalnej prowadzonej przez Prigożyna. Prigożyn to jeden z najważniejszych ludzi rosyjskiego prezydenta, z racji swojej przeszłości jako restaurator zwany "kucharzem Putina". Jest głównym sponsorem Z jego majątku finansowane są specjalne projekty Kremla, takie jak słynna petersburska "fabryka trolli" czy oddział najemników z grupy Wagnera, używanej przez Moskwę jako przykrywka dla rosyjskiej armii m.in. w Syrii i na Ukrainie.

Pobicia i otrucia

W 2017 roku Amalczenko został wysłany do Syrii, by przeprowadzić próby trucizn na jeńcach z Państwa Islamskiego. Kiedy jednak przybył na miejsce, okazało się, że żadnych jeńców nie ma. Prigożyn wówczas rozkazał kontynuację misji mimo wszystko. W efekcie, trucizny - rozpuszczonej w soku i herbacie - przetestowano na syryjskich sojusznikach Rosjan z oddziału "łowców ISIS", którzy odmawiali walki. przez pomyłkę, zatrutą herbatą poczęstowano też generała syryjskiej służby bezpieczeństwa. Zmarł kilka godzin później.

Zaginął w tajemniczych okolicznościach

Syria nie była jedyną zagraniczną misją Amelczenki. Zabójca został wysłany m.in. na ukraiński Majdan, opanowany przez Rosjan Donbas, czy na hiszpańską Teneryfę. O tym, co tam robił, miał opowiedzieć później. Ale nie zdążył tego zrobić. Godzinę po spotkaniu z dziennikarzem "NG" w Petersburgu 2 października, zadzwonił, mówiąc, że śledzą go dwie osoby. Połączenie się urwało, po czym Amelczenko przestał odbierać. W końcu jego telefon odebrał sąsiad Amelczenki, który oprócz telefonu pod domem znalazł także jego buty. Sam Amelczenko do tej pory nie został odnaleziony.