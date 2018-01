"Platforma się zakiwała". Z Tuskiem byłoby lepiej?

Przewodniczący Rady Europejskiej wciąż jest w Platformie Obywatelskiej. Nie chodzi o struktury partii, bo fizycznie go tam nie ma. Jest jednak duchem, a politycy PO jak mantrę powtarzają: - Z nim byłoby inaczej.

- Myślę, że Tusk mógłby osobiście wyjść na mównicę podczas takiej debaty i wypunktować, co w projekcie Nowackiej mu się nie podoba. A, proszę mi wierzyć, są tam rzeczy nie do zaakceptowania dla większości Polaków. Na przykład legalna aborcja dla piętnastolatek, bez zgody opiekuna. Mógłby też zadeklarować z trybuny, że Platforma jest partią ludzi wolnych i on nikomu niczego narzucić nie może. Takie wystąpienie przemówiłoby do ludzi lepiej niż dyscyplina - dodał polityk PO.