Platforma nie chce płacić za Ruch Trzaskowskiego

Obserwatorzy polityki i dziennikarze zastanawiali się, kto sfinansował całe przedsięwzięcie. Zwłaszcza, że ruch Trzaskowskiego dopiero co wystartował, a sam prezydent Warszawy zarzekał się, że nie będzie on polityczną odnogą PO, a ruchem "obywatelskim" i "społecznym" - finansowanym oddolnie .

Stanowisko największej partii opozycyjnej jest jasne: inauguracja "Wspólnej Polski" nie była finansowana z partyjnej kasy Platformy (PO rocznie z budżetu państwa otrzymuje prawie ok. 18 mln zł).

Kierownictwo macierzystej partii Trzaskowskiego - jak słyszymy - nie zamierza się angażować finansowo w przedsięwzięcie polityka. - Nie zajmuję się tym ruchem. To inicjatywa niepartyjna - uciął kilka dni temu w rozmowie z portalem PolskieRadio24.pl przewodniczący PO Borys Budka.

Według zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego sprzed kilku tygodni, zadaniem jego ruchu nie jest budowanie alternatywy dla partii politycznych, tylko "zaplecza intelektualnego, sieci wolontariuszy, organizowanie zbiórek podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw, przygotowanie do wyborów, jeśli chodzi o możliwość dotarcia do ludzi, z którymi nie rozmawiała wcześniej PO z powodu słabszych struktur partyjnych".

Mimo to - jak relacjonował reporter WP Mariusz Gierszewski - do Biura Krajowego PO przy ulicy Wiejskiej w Warszawie "wydzwaniają szefowie regionów z pytaniami, jak ich ludzie mają się zachowywać wobec ruchu Rafała Trzaskowskiego".

Zapisywać się czy nie? Jasnej odpowiedzi nie ma - informował Gierszewski. - Na dole partii jest przeświadczenie, że wyborcy nie będą rozróżniać formy prawnej ruchu, przyjmą go jako nowy podmiot polityczny i przepłyną do niego - mówił nam ważny polityk PO.

W WP odnotowaliśmy, że w weekend, kiedy wystartowała strona nowego ruchu Trzaskowskiego, PO odpowiedziała w internecie akcją: "Dołącz do nas, złóż deklarację członkostwa, nie wychodząc z domu".

- Mam nadzieję, że nie jest to kurs kolizyjny. Pytań i obaw ze strony członków PO jest bardzo dużo. Działacze nie wiedzą, czy mają się angażować w inicjatywę Trzaskowskiego i do dziś nie ma jasnego przekazu ze strony partii, jak to wygląda - mówił reporterowi Wirtualnej Polski jeden z posłów Platformy.