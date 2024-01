Plany rządu Tuska na ten rok. Ustalono priorytety

- Problem zboża ukraińskiego bierze się tak naprawdę z dużej niegospodarności poprzedniego rządu, braku planowania, braku umiejętności przewidywania problemów. Mam w tej chwili dwie opinie prawne, które są bardzo ogólne, do opublikowania, importerów zbóż do Polski, o które wystąpił resort pod kierownictwem ministra Roberta Telusa. (...) Te informacje rzucają całkiem inne światło na ten temat. Kiedy minister Henryk Kowalczyk zapewniał, że przywóz zbóż nie będzie problemem, w tych samych godzinach tysiące ton zbóż wjeżdżały do Polski- powiedział Kołodziejczak.