Plan Putina na Mołdawię. Wyciekły dokumenty Kremla

Z pięciostronicowego dokumentu, do którego dotarł Westdeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk i "Süddeutsche Zeitung" wynika, że Władimir Putin planuje przejąć kontrolę nad Mołdawią. Kreml zamierza zdestabilizować sytuację w kraju, by stopniowo wpłynąć na "negatywny stosunek społeczeństwa do NATO" i całego Zachodu.