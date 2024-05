Plan pomocy dla Ukrainy. Szef NATO ujawnił szczegóły

W piątek koncepcja już była inna. NATO ma pomagać Ukrainie przynajmniej tak, jak robiło to dotychczas. Szef NATO to policzył. Okazuje się, że państwa Sojuszu przez pierwsze dwa lata wojny Rosji przeciw Ukrainie na wsparcie dla Kijowa wydawały po 40 mld euro rocznie. Tak ma być dalej, ale tym razem będzie to już wspólne zobowiązanie rozłożone proporcjonalnie do możliwości każdego z członków.