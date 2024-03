Plan podziału Ukrainy. "Dlaczego mielibyśmy coś komuś oddawać?"

- Skąd nagle ta Polska? Zgadzam się z prezydentem, który powiedział, że prędzej czy później zjednoczymy się. Dlaczego mielibyśmy coś komuś oddawać? Nasi przodkowie, swoją krwią, doprowadzili do zjednoczenia tych ziem, m.in. podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, i nagle my będziemy komuś coś oddawać. Uważam, że to niewłaściwe - stwierdził emerytowany wojskowy.