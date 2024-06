Plakat z prezydentem hitem na Śląsku. "Pokazał nam gest Kozakiewicza"

- We argumyntacyji gŏdka je tyż ô zachowaniu jedności. Dziwujã sie, jak pōł miliōna Ślōnzŏkōw, kerych prezidynt pozdrowiył gestym Kozakiewicza, majōm sie terŏz czuć we państwie, kere nŏs niy uwŏżŏ? Politykery takimi ruchami, na włŏsny winszōneg, c'ichtujōm se włŏsnõ Katalōnijõ. Niy idzie negować, deptać a ôbśmiywać tego, co czuje pōł miliōna ôbywateli Polski. To sōm gesty, kere radykalizujōm ludzi - dodaje Langer.