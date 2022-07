Plaga toksycznych gąsienic. Trzymaj się z dala od dębów

Obecność tego niebezpiecznego osobnika zaobserwowano w województwie wielkopolskim, ale może się on pojawić także w innych rejonach Polski. Ta pora roku to czas, kiedy na drzewach - szczególnie na dębach - żerują gąsienice korowódki dębówki. Potrafią one mocno dopiec człowiekowi, mogą też być przyczyną chorób zwierząt.