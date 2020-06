Plaga polskiego Bałtyku. Sanepid zamknął pierwsze kąpielisko z powodu sinic

O pierwszym w tym sezonie zakwicie sinic nad morzem informuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Po badaniach jakości wody z 27 czerwca okazało się, że plaża położona obok portu jachtowego w Gdyni musi zostać zamknięta. "Woda nieprzydatna do kąpieli. Zakwit sinic" - ostrzega GIS. Kolejne badanie będzie przeprowadzone w poniedziałek.

Zobacz też: Wybory prezydenckie 2020. Co zrobić, aby zagłosować - PKW

Zakwit sinic. Plaga Bałtyku powraca

To pierwszy przypadek zakwitu sinic w tym sezonie. Temperatura wody w Zatoce Gdańskiej sięga 18 stopni C. Dodajmy, że zakwity sinic to jedna z plag polskiego wybrzeża Bałtyku. W ubiegłym roku wielokrotnie zamykano plaże Zatoki Gdańskiej oraz w kurortach nad pełnym morzem.