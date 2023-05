Płacił za prąd 2 tys. Na nowych rachunkach kwota pięć razy wyższa

"Kredytuję państwową spółkę"

Berenika Ratajczak z biura prasowego spółki Enea przekazała serwisowi "GW", że chodzi o "proces dostosowania systemów bilingowych do modelu rozliczeń uwzględniającego zastosowanie cen zamrożonych oraz cen maksymalnych względem klientów, którzy terminowo złożyli oświadczenia". Wyjaśniła również, że korekty do e-faktur wprowadzane są najszybciej, jak jest to możliwe.