Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podjął decyzję

"Mówi się, że żadna praca nie hańbi - ale czy hańbą nie był fakt, że państwo polskie pozwalało na pracę za 5-6 złotych za godzinę?! Zmieniliśmy to! (…) Zamiast wypychać Polaków na emigrację robimy wszystko, by wrócili do kraju i żyli godnie!" – napisał we wtorek premier Morawiecki.