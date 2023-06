Płacą dzieciom za oceny. Polacy zdradzili kwoty

27 proc. z nich wskazało, że jest to do 20 zł. 37 proc. podało sumę od 21 zł do 50 zł. Jeszcze więcej, bo od 51 zł do 100 zł, daje 27 proc. rodziców. 10 proc. badanych odpowiedziało, że nagradza dziecko kwotą powyżej 100 zł.