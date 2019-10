Plac Piłsudskiego. Mariusz Błaszczak odebrał przysięgę nowych żołnierzy

1800 żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą złożyło przysięgę na warszawskim placu Piłsudskiego. Uroczystościom przewodniczył szef MON Mariusz Błaszczak.



Uroczyste złożenie przysięgi przez nowych żołnierzy (MON)

Jak poinformował MON, nowi żołnierze odbywają służbę przygotowawczą w 29 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Wchodzą w skład każdego z rodzajów sił zbrojnych: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.

Służba przygotowawcza to ochotnicza forma służby wojskowej, będąca przepustką do wstąpienia w zasób Narodowych Sił Rezerwowych. Szkolenie trwa od 4 do 6 miesięcy.

- Polska jest bezpieczna, gdy ma takich żołnierzy. To jest nasza przyszłość. Cieszę się że jest Was tak wielu. Służba w Wojsku Polskim wzbudza coraz większe zainteresowanie. Gratuluję i dziękuję Wam - powiedział w Warszawie Błaszczak. Zapowiedział też, że wystąpił do prezydenta z prośbą o podwyżkę płac w wojsku, średnio o ok. 600 zł.

Szef MON chwalił się efektami akcji "Zostań Żołnierzem RP", zachęcającej do wstąpienia do wojska. Według resortu obrony, od rozpoczęcia kampanii siły zbrojne otrzymały prawie 32 tys. zgłoszeń do zawodowej służby wojskowej, służby przygotowawczej i wojsk obrony terytorialnej.