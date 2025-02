Pjongjang nie chce "plotek" o zgonach żołnierzy. Władze grożą

Państwowe media Korei Północnej do tej pory nie przekazały, że ich żołnierze walczą w Rosji. Wieści roznoszą się jednak pocztą pantoflową. Pojawiają się doniesienia, że wojskowi zginęli.

Jak podaje Radio Free Asia, podczas spotkania załogi jednego z przedsiębiorstw motoryzacyjnych na północy kraju pracownicy otrzymali polecenie, by zgłaszać każdą osobę "rozsiewającą plotki" na temat północnokoreańskich żołnierzy walczących w Rosji.

- Gdy rozeszła się wieść, że żołnierze 11. Korpusu giną na wojnie w Rosji, wyglądało na to, że próbowali powstrzymać rozprzestrzenianie się plotek - mówi źródło RFA.

Nie jest jasne, co może spotkać takie osoby. W przypadku, gdy zostałoby to uznane za antypaństwową propagandę, to karą byłaby śmierć.