Piwo bezalkoholowe "naładowane" procentami. Jest ostrzeżenie GIS

Ostrzeżenie GIS. Piwo bezalkoholowe z procentami

"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez producenta wycofaniu niewłaściwie oznakowanych butelek piwa Carlsberg Pilsner Premium 500 ml. W wyniku błędu na linii produkcyjnej do niektórych butelek zastosowano niewłaściwą etykietę główną, która sugeruje, że jest to produkt bezalkoholowy, podczas gdy zawiera on alkohol w ilości 5,0 proc. obj. Etykieta tylna jest prawidłowa, zawarte na niej informacje wskazują, że jest to produkt z zawartością alkoholu" - przekazano w komunikacie.