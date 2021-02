PIT za 2020. Rozliczysz się przez internet. To nigdy nie było prostsze

PIT za 2020. Jak się rozliczyć?

PIT 2021 terminy. Do kiedy wysłać rozliczenie?

Na rozliczenie się z fiskusem jest czas do 30 kwietnia 2021 roku. Do tego czasu podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT, które przygotowała dla nich Krajowa Administracja Skarbowa.

Jednak jeśli nie dokonamy tego do 30 kwietnia 2021 roku, to tak naprawdę nic się nie stanie. Urząd Skarbowy sam zaakceptuje za nas rozliczenie i prześle go do systemu podatkowego.