PIT 2019. Na rozliczenie masz czas tylko do 1 czerwca. Nie spóźnij się

Do kiedy złożyć PIT 2019?

Ostateczny termin rozliczenia się z fiskusem mija 1 czerwca. W tym roku termin rozliczenia PIT 2019 został przesunięty z uwagi na pandemię koronawirusa. W minionych latach PIT trzeba było złożyć najpóźniej końcem kwietnia, teraz mamy na to czas do końca maja. Z uwagi jednak na fakt, że ostatni maja przypada w niedzielę, termin rozliczenia ze skarbówką i złożenia PIT jest jeszcze do poniedziałku 1 czerwca.