Pisze do ciebie skarbówka? Oszuści podszywają się pod "Profil Zaufany"

"Jeśli wprowadziłeś dane logowania do Profilu Zaufanego na stronie oszustów, to natychmiast zadzwoń na infolinię +48 (42) 253 54 50 i zgłoś to operatorowi. Jeśli wybrałeś opcję logowania przez bank i wpisałeś dane do bankowości, to natychmiast zadzwoń na infolinię swojego banku" - przestrzega Niebezpiecznik.