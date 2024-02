Piszą listy do Tuska. Nie chcą, by popierał Sutryka

Wrocławscy działacze Platformy Obywatelskiej wysłali do Donalda Tuska uchwałę popierającą Michała Jarosa jako kandydata na prezydenta miasta. Członkowie innych partii składowych Koalicji Obywatelskiej apelują z kolei do posłów, by nie wspierali obecnego prezydenta miasta Jacka Sutryka.