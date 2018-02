"Pisał z moją znajomą. Chciał to zrobić z jej 12-letnią córką". Pedofil ze Strzegomia zaatakował kolejny raz

39-latek ze Strzegomia (woj. dolnośląskie) trafił w ręce policji po tym, jak poszukiwał w internecie 12-latki z matką, które zgodziłyby się uprawiać z nim seks. Wcześniej był już sądzony za próbę uwiedzenia 14-latki.

"Pisał z moją znajomą, że chciałby to zrobić z jej 12-letnią córką, wysłał do niej pornografię dziecięcą. Gdy chciał się spotkać w Legnicy, pojechaliśmy go złapać. Teraz cały Strzegom, aż huczy na jego temat. Dzwonią do mnie ludzie, mówiąc, że zatrzymany się często tulił do ich dzieci" - napisał na Facebooku Krzysztof Dymkowski, popularny łowca pedofilów.