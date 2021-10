PiS znowu bez większości? "Bielaniści" naciskają na Jarosława Kaczyńskiego

- Na razie są to delikatne działania. Chcemy pokazać, że PiS do stabilnej większości potrzebuje również Partii Republikańskiej. Żeby mieć nasze głosy, to nie wystarczy podpisać umowę, ale trzeba ją jeszcze zrealizować - przekazała w rozmowie z portalem osoba związana z obozem republikanów.