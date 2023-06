PiS zapowiada pozew. Chodzi o wpis Grabca

Wąsik: "Grabiec łże"

W czwartek do wpisu rzecznika PO odniósł się także wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, który napisał: "Grabiec łże. Zagraniczna firma budująca dla Orlenu sprowadza legalnie robotników. Są sprawdzani przez służby i dostają wizy na czas określony budową. Nie sprowadzają rodzin do Polski, a po zakończeniu inwestycji wrócą do krajów pochodzenia". Podkreślił też, że "to nie migranci".