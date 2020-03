PiS wymieni Andrzeja Dudę? Jacek Sasin reaguje na doniesienia

W mediach pojawiają się sugestie, że od decyzji prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie 2 mln zł dla TVP zależy poparcie PiS dla jego kandydatury. Ile jest w tym prawdy? Na to pytanie odpowiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Teraz "Fakt" podaje, że prezes PiS traci cierpliwość do głowy państwa i rozważane jest wycofanie poparcia dla Dudy w wyborach prezydenckich. Minister Jacek Sasin odniósł się do tych doniesień. - Są poważne tematy w naszym kraju. Nie należy tego poważnie traktować. Prezydent rozważa decyzję o rekompensacie dla mediów publicznych. Ma jeszcze czas. Czekamy - podkreślił.

Andrzej Duda w Końskich

Z krytykami nie zgodził się Sasin. - To dobry widok, a prezydent nie jest osamotniony - podkreślił. Jak zaznaczył, "opuszczony peron w Końskich to wizytówka rządów poprzedników". - Z trudem odbudowujemy to, co zniszczyli. Zostawili zaniedbaną Polskę - dodał.