PiS. Rozpoczęła się narada w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej

To już trzecia w ostatnich dniach narada komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Udział w niej biorą najważniejsi politycy partii m.in. prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, który wrócił przed chwilą z Brukseli, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terelcki oraz szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Przed budynek na ul. Nowogrodzkiej zajechały limuzyny: wicepremiera Piotra Glińskiego, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, szefa MON Mariusza Błaszczaka, a także Antoniego Macierewicza, Adama Lipińskiego oraz Marka Kuchcińskiego.

Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński trafi do rządu. Lider PiS miałby pełnić funkcję wicepremiera oraz objąć nadzór między innymi nad resortem sprawiedliwości, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. - To wygodne, bezpieczne wyjście dla nas, w takim potocznym sensie. Mam nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości będzie wtedy jeszcze bardziej sprawne i skuteczne - powiedział Terlecki.