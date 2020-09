PiS przygotowuje nową umowę koalicyjną. Media: niepewny start ze wspólnej listy

"Jeśli w umowie nie będzie zapisu o wspólnym starcie, to Solidarna Polska zyska mandat do dalszego budowania swojej podmiotowości i szykowania się do ewentualnego stworzenia swojej listy" - przyznaje nieoficjalnie jeden z polityków formacji Zbigniewa Ziobro. Drugi koalicjant - Porozumienie - ma zgadzać się na brak zapisu o wspólnych listach wyborczych.