Nieoficjalnie: Jest termin podpisania umowy koalicyjnej

Decyzje o ostatecznym kształcie rządu zapadły podczas czwartkowych rozmów wewnątrz kierownictwa PiS. Na ich mocy do rządu wejdzie Jarosław Kaczyński, otrzyma on tekę wicepremiera.

Kryzys w rządzie. Ziobro zostaje

Po serii rozmów negocjacyjnych, zaczynały wypływać coraz to nowe plotki. Wersję o dymisji Zbigniewa Ziobry, zastąpiła wersja o dymisji prokuratora krajowego. Miał o to zabiegać sam premier, po to żeby ograniczyć wpływy Ziobry w prokuraturze. Ostatecznie żadnej dymisji ma nie być. Do rządu dołączy za to Jarosław Kaczyński, który dostanie tekę wicepremiera.