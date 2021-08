PiS przegrało głosowanie. Tusk nie szczędził im słów krytyki

Z opozycją, za odroczeniem obrad Sejmu, głosowało także pięciu polityków związanych do niedawna z Prawem i Sprawiedliwością. To członkowie Porozumienia, których lider 0 Jarosław Gowin - został w środę zdymisjonowany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wniosek w tej sprawie, jak informowaliśmy w Wirtualnej Polsce, złożył we wtorek premier Mateusz Morawiecki.