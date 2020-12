Dziennikarka TVP pozwała PiS. Jest wyrok sądu

We wcześniejszym wywiadzie dla Wirtualnej Polski dziennikarka przekazała, że była zszokowana po tym, jak zobaczyła spot PiS-u. - Zależy mi na tym, by w tym spocie nie było mojej twarzy i głosu. I oczekuję przeprosin - powiedziała WP Justyna Śliwowska-Mróz. Według byłej dziennikarki TVP Info wizerunek żadnego dziennikarza nie powinien być wykorzystywany w celach politycznych.

Justyna Śliwowska-Mróz o batalii sądowej

Dziennikarka dodała także, że zrobiłaby dokładnie to samo, bez względu na to, jaka partia polityczna wykorzystałaby jej wizerunek. Wyrok oraz sentencje Justyna Śliwowska-Mróz zadedykowała "kobietom, dziennikarkom".

PiS nadal nie przeprosiło dziennikarki

Zapytaliśmy Justynę Śliwowską-Mróz o to, czy partia PiS w końcu przeprosiła ją za wykorzystanie jej wizerunku. - Do tej pory nie usłyszałam żadnego słowa "przepraszam" ze strony komitetu wyborczego PiS. I powiem szczerze, że bardzo na to czekam, mimo że minęło dwa lata, to przeprosiny są jak najbardziej mile widziane. Idą święta Bożego Narodzenia, może ten szczególny czas otworzy niektórym osobom serca - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską Justyna Śliwowska-Mróz.