PiS próbuje przemilczeć raport NIK. Niepewność w obozie władzy. Opozycja chce dymisji

Koalicja Obywatelska podkreśla, że jeśli NIK nie złoży zawiadomień do prokuratury w sprawie odpowiedzialności polityków, to partia ponowi własne wnioski do odpowiedzialności. Szef klubu KO zapowiedział też, że zwróci się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, by Marian Banaś w Sejmie mógł przedstawić posłom szczegóły kontroli.