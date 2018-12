PiS podsumuje swoje rządy. "To dobry czas"

Kancelaria Premiera zapowiada konferencję, która podsumuje trzy lata rządów PiS. Rozpocznie się dzisiaj w południe. - To dobry czas, żeby popatrzeć na to, co udało nam się zrobić - mówi Mateusz Morawiecki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Konferencja odbędzie się pod hasłem #PracaDlaPolski (East News, Fot: JACEK DOMINSKI/REPORTER)

Na konferencję zaprasza sam premier. - Główne cele, które nam przyświecały, to praca na rzecz rozwoju gospodarczego - stwierdza Mateusz Morawiecki w promocyjnym spocie.

Zaznacza, że cieszy go osiągnięcie "wielu celów" , które związane są z "solidarnością, poczuciem społecznej pewności, społecznego bezpieczeństwa". - Chcemy Polski dumnej i ambitnej - podsumowuje.

Konferencja rozpocznie się dzisiaj o godz. 12:00.