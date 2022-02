PiS odrabia straty, Hołownia z największym spadkiem. Jest nowy sondaż

PiS może liczyć na twardy elektorat. Opozycja ma problem

Wyniki najnowszego badania skomentował dla "Super Expressu" politolog, prof. Antonii Dudek. - To jest najciekawsze, że PiS jest ciągle liderem. Partii Jarosława Kaczyńskiego udało się skonsolidować ok. 30 proc. wyborców, w znacznej części emerytów, którzy nie stracili na Polskim Ładzie, a nawet zyskali. To ideologiczny elektorat, który nie przyjmuje do wiadomości, że coś może być źle - mówi ekspert.