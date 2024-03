PiS o akcji ABW. "Grozi wolności Polski"

- W przypadku wejścia do domu Zbigniewa Ziobro doszło do włamania i chcę to wyraźnie podkreślić. Postanowienia o przeszukaniu nie dostarczono. To bandytyzm, takie wejście do domu byłego ministra, bardzo ciężko chorego, walczącego o życie. Czynności są również wykonywane w domu jego teściów, zabrano telefony i iPady dzieciom ministra Ziobro - kontynuował Wójcik.