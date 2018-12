PiS nie rozszerzy niedzielnego zakazu handlu jak chciała Solidarność?

Prawo i Sprawiedliwość nie przychyli się do pomysłu rozszerzenia zakazu niedzielnego handlu na inne dni. Politycy obawiają się utraty poparcia - podaje nieoficjalnie RMF FM.

"PiS nie chcę rozpoczynać niepotrzebnej wojny"

Jak informowaliśmy na początku października br. Solidarność chciała zaostrzyć przepisy dotyczące zakazu handlu w niedzielę . Związkowcy wnioskowali o ograniczenie przedsiębiorców, którzy próbują "obejść" przepisy i wydłużają czas pracy sklepów w soboty oraz otwierają je w niedzielę po północy. Według Solidarności zakaz handlu powinien obowiązywać dodatkowo od godziny 22 w sobotę do godziny 5 rano w poniedziałek.

PiS nie przychyli się jednak do pomysłu związkowców – nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM, Krzysztof Berenda. Jak podaje stacja, politycy obawiają się chaosu jaki mógłby powstać po wprowadzeniu zmian do kodeksu pracy oraz co najważniejsze, utraty poparcia przed nadchodzącymi wyborami.